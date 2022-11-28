SON DAKİKA | Operasyon söylentileri sonrası dikkat çeken görüntü! Rus helikopterler Türkiye-Suriye sınırında peş peşe havalandı

Son dakika: Terör örgütlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı sinyali gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır." ifadelerini kullanırken, söz konusu operasyon için gözler bugünkü kritik Kabine Toplantısı'na çevrildi.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgelere olası bir kara harekatının bugünkü toplantıda ele alınması beklenirken, Türkiye-Suriye sınırındaki hareketlilik dikkat çekti

TÜRKİYE - SURİYE SINIRINDA HAVA HAREKETLİLİĞİ

Türkiye - Suriye sınır hattında hava hareketliliği yaşandı. Rusya’ya ait olduğu belirlenen 2 adet helikopter, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında yer alan PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab (Kobani) kenti üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Kentin doğusundan gelen helikopterler, sınır hattını izleyerek batıya doğru ilerledi.

ESAD'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye rejimine karşı yaptığı ılımlı açıklamaların ardından gündem yaratacak bir son dakika gelişmesi yaşandı. PKK/YPG’nin Türkiye’ye karşı saldırılarını arttırdığı şu günlerde Esad rejiminin terör örgütünün yuvalandığı mahallelere yakıtı kestiği öğrenildi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Son olarak bugn sabah saatlerinde yapılan operasyonda saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi."

