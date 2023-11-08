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  4. SON DAKİKA | Operasyonun adı: Sibergöz! Tuzlaspor ve Rus bahis sitesi iddiaları çok konuşulmuştu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ilde eş zamanlı baskın yapıldığını duyurdu

SON DAKİKA | Operasyonun adı: Sibergöz! Tuzlaspor ve Rus bahis sitesi iddiaları çok konuşulmuştu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ilde eş zamanlı baskın yapıldığını duyurdu

08.11.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Son dönemde hem sosyal medyada hem de yazılı görsel basında Türk sporundaki bahis iddiaları gündemdeydi! Tuzlaspor'un maçlarına yurt dışındaki bahis sitelerinden bahis oynandığı tespit edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol maçlarındaki bahis ve şans oyunlarıyla ilgili operasyon yapıldığını duyurdu. Sibergöz operasyonunda 43 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | Operasyonun adı: Sibergöz! Tuzlaspor ve Rus bahis sitesi iddiaları çok konuşulmuştu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ilde eş zamanlı baskın yapıldığını duyurdu

Sibergöz operasyonu 3 ilde eş zamanlı olarak yapıldı! Son dakika bilgisine göre 43 şüpheli yakalandı. Para transferinde kullanılan 3.6 milyar TL'lik hacim tespit edildi. 71.415 TL'ye döviz ve altına, çok sayıda kredi kartına el konuldu. Sibergöz operasyonunun videosu da paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ” operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan SİBERGÖZ Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin;

Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 - 10.000 TL karşılığında temin ettiği,

Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı,

Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 MİLYAR TL işlem hacmi bulunduğu Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları,
Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda İLK BELİRLEMELERE GÖRE;

71.415 TL Türk Lirasına,

Muhtelif miktarda döviz ve altına,

Çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle...


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Anahtar Kelimeler:
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