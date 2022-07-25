SON DAKİKA | ORC'den son seçim anketi! Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da partilerin oy oranları...

Son dakika haberi: Seçimlere bir yıldan az bir süre kala parti ve ittifakların çalışmaları da hız kazandı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmezken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingiyle meydanlar da hareketlendi. Seçim heyecanı yavaş yavaş siyaset gündemini ısıtırken anket şirketleri de seçim anketlerini yayımlamaya devam ediyor.

SON DAKİKA | SON SEÇİM ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

Son olarak ORC Araştırma, Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

ESKİŞEHİR'DE AK PARTİ VE İYİ PARTİ DETAYI

Eskişehir'de yapılan ankette CHP yüzde 35.7 oy alırken, ittifak ortağı İYİ Parti 20.5 oranında oy aldı. İki partinin toplam oyu 56.2 oldu. Kentte AK Parti yüzde 28.3 oy alırken, MHP 5.4 aldı. Bu sonuçlarla Cumhur İttifakı'nın oyu 33.7 oldu. Kentte AK Parti'deki düşüş ve İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti.

UŞAK'TA AK PARTİ'NİN OYLARI YETMEDİ

Uşak'ta yapılan seçim anketinde AK Parti 2018 seçimlerine göre oy kaybetse de yüzde 32.5 ile birinci çıktı. MHP'nin oyu 6.2 oldu. İki partinin toplam oyu ise 38.7 bandında şekillendi. Ancak CHP yüzde 30.4, İYİ Parti ise 23.5 aldı. İki partinin toplam oyunun 53.9 olmasıyla birlikte Millet İttifakı bu ilde de üstünlük sağladı.

KÜTAHYA'DA CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Ankete göre Kütahya'da kazanan ittifak ise Cumhur İttifakı oldu. AK Parti 41.4, MHP de 10.3 alarak Cumhur İttifakı'nın 50.7'lik oyunu oluşturdu. İYİ Parti 22.3 alırken, CHP de 17.5 aldı. Bu iki partinin oylarının toplamı ise 39.8 olarak kaydedildi.





