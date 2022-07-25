HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | ORC'den son seçim anketi! Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da partilerin oy oranları...

SON DAKİKA | ORC'den son seçim anketi! Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da partilerin oy oranları...

25.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 2023 seçimleri için partilerin hazırlıkları tam gaz devam ederken, anket şirketleri de seçim anketlerini yayımlamaya devam ediyor. ORC Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan son seçim anketinde Eskişehir, Uşak ve Kütahya'daki partilerin oy oranları dikkat çekti. Eskişehir ve Uşak'ta Millet İttifakı açık ara önde oy alırken, Kütahya'da da liderliği Cumhur İttifakı aldı. İşte son seçim anketinin detayları...

SON DAKİKA | ORC'den son seçim anketi! Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da partilerin oy oranları...

Son dakika haberi: Seçimlere bir yıldan az bir süre kala parti ve ittifakların çalışmaları da hız kazandı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmezken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingiyle meydanlar da hareketlendi. Seçim heyecanı yavaş yavaş siyaset gündemini ısıtırken anket şirketleri de seçim anketlerini yayımlamaya devam ediyor.

SON DAKİKA | SON SEÇİM ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

Son olarak ORC Araştırma, Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

ESKİŞEHİR'DE AK PARTİ VE İYİ PARTİ DETAYI

Eskişehir'de yapılan ankette CHP yüzde 35.7 oy alırken, ittifak ortağı İYİ Parti 20.5 oranında oy aldı. İki partinin toplam oyu 56.2 oldu. Kentte AK Parti yüzde 28.3 oy alırken, MHP 5.4 aldı. Bu sonuçlarla Cumhur İttifakı'nın oyu 33.7 oldu. Kentte AK Parti'deki düşüş ve İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti.

eskısehır

UŞAK'TA AK PARTİ'NİN OYLARI YETMEDİ

Uşak'ta yapılan seçim anketinde AK Parti 2018 seçimlerine göre oy kaybetse de yüzde 32.5 ile birinci çıktı. MHP'nin oyu 6.2 oldu. İki partinin toplam oyu ise 38.7 bandında şekillendi. Ancak CHP yüzde 30.4, İYİ Parti ise 23.5 aldı. İki partinin toplam oyunun 53.9 olmasıyla birlikte Millet İttifakı bu ilde de üstünlük sağladı.

usak

KÜTAHYA'DA CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Ankete göre Kütahya'da kazanan ittifak ise Cumhur İttifakı oldu. AK Parti 41.4, MHP de 10.3 alarak Cumhur İttifakı'nın 50.7'lik oyunu oluşturdu. İYİ Parti 22.3 alırken, CHP de 17.5 aldı. Bu iki partinin oylarının toplamı ise 39.8 olarak kaydedildi.

kutayha

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti''Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'
Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiasıDüğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası
Türkiye birincisi olmuştu! Dünya peşinden koştu, tercihi...Türkiye birincisi olmuştu! Dünya peşinden koştu, tercihi...
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Eskişehir Kütahya Uşak

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.