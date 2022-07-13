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  4. SON DAKİKA | ORC'den yeni seçim anketi! İllere göre oy dağılımında dikkat çeken sonuçlar: AK Parti 5 kentte... (Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta son durum)

SON DAKİKA | ORC'den yeni seçim anketi! İllere göre oy dağılımında dikkat çeken sonuçlar: AK Parti 5 kentte... (Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta son durum)

13.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürerken, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere de bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma, 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik anket çalışmaları kapsamında 5 ildeki son durumu paylaştı. Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İşte merak edilen anketin sonuçları...

SON DAKİKA | ORC'den yeni seçim anketi! İllere göre oy dağılımında dikkat çeken sonuçlar: AK Parti 5 kentte... (Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta son durum)

Son dakika haberine göre seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Seçim sürecinde olduğumuz şu günlerde siyasi partilerin hazırlıkları ve çalışmaları sürerken, araştırma şirketleri de kamuoyu yoklamalarına devam ediyor. Türkiye genelinde yapılan anketlerin yanı sıra illere göre oy dağılımını gösteren anketlerden de dikkat çeken sonuçlar geliyor.

Son olarak ORC Araştırma tarafından temmuz ayının ilk haftasında yapılan anket sonuçlarında da çarpıcı veriler yer aldı. Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta yapılan anketlerde AK Parti 4 ilde birinci sırada gelirken, 2018'deki seçimlere oranla oylarının düşüşte olduğu görüldü.

SİVAS'TA OYLAR DÜŞSE DE AK PARTİ ÖNDE

Sivas'ta 4-7 Temmuz arasında yapılan ankette AK Parti yüzde 39.5'le ilk sırada yer alırken, 2018'e oranla düşüş olduğu görüldü. İkinci sıradaki CHP'nin ise oylarını artırarak yüzde 20.4'e yükselttiği dikkat çekti.

sivas

ZONGULDAK'TA FARK KÜÇÜLDÜ

4-6 Temmuz tarihleri arasında Zonguldak'ta yapılan ankete göre AK Parti yüzde 35.3'le ilk sırada yer alırken, 2018'de ise yüzde 46 oy aldığı dikkat çekti. CHP ise yüzde 33.5'le ikinci sırada yer alırken, oylarını artırdığı görüldü.

zonguldak

HATAY'DA CHP ÖNDE

Hatay'da 3-7 Temmuz'da yapılan araştırmada CHP'nin oylarının 2018'e göre arttığı görüldü. Yüzde 32.9'la ilk sırada yer alan CHP'yi, Yüzde 27.1'le AK Parti izledi.

hatay

ELAZIĞ'DA AK PARTİ BÜYÜK FARKLA ÖNDE

4-6 Temmuz arasında Elazığ'da yapılan ankette büyük farkla AK Parti önde gelirken, yine 2018'e göre oylarında düşüş görüldü. Yüzde 41.7 oy alan AK Parti'nin en yakın rakibi ise yüzde 17.5'le iyi parti oldu

elazığ

DÜŞÜŞ VAR ANCAK AK PARTİ ÖNDE

Son olarak Kahramanmaraş'ta da benzer bir durum göze çarptı. AK Parti'nin oyları 2018'e göre yüzde 15'ten fazla düşerken yüzde 43.1'le yine birinci parti oldu. İYİ Parti se yüzde 18.9'la ikici sırada yer aldı.

maraş

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seçim anketi CHP İYİ Parti ak parti anket
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