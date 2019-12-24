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Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz'deki yangınlara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Karadeniz'de çıkan orman yangınlarına ilişkin "Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok." açıklamasını yaptı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlara ilişkin bir açıklama geldi.

Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz'deki yangınlara ilişkin açıklama

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı, 69'a
ulaştı. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ: SABOTAJ BULGUSU YOK

Trabzon'a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'da dün başlayan 37 yangının 22'sinin söndürüldüğü açıklayan Karacabey, "7'si kontrol altında, 8 yangını ise şu anda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgar olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar. Karadeniz'in yapısında, burada yerleşim yerleri arazide dağınık vaziyette bulunuyor. Yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktalar. 3 ev akşam itibarıyla Arsin ilçesinin Güneyce Mahallesi'nde tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu an için o evlerde herhangi bir tehlike, tehdit söz konusu değil. Yangın o evlere yaklaşmadan kontrol edildi. Şu an için yerleşim yerleri açısından tehdit söz konusu değil" dedi.

22 İLDEN TAKVİYE EKİP

Trabzon'da 8 noktada yangınların sürdüğünü söyleyen Karacabey, "Rüzgarın gün içinde çok şiddetlenmeyeceği bilgisini aldık. Şu anda 48 araç, 250 kişilik personel, belediyelerimize ait itfaiye aracı, 12 iş makinesiyle birlikte çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Trabzon'a ülkemizin değişik illerinden 22 farklı noktadan da ekiplerimizi sevk ettik. İnşallah kısa sürede kontrol altına almayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de çıkan orman yangınlarına ilişkin "Trabzon ve Gümüşhane illerinde 11 ilçede meydana gelen 37 adet orman yangının 22 tanesi söndürüldü, 7 tanesi kontrol altına alındı. Devam eden 8 orman yangınına müdahale edilmeye devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
yangın Orman Genel Müdürlüğü Karadeniz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
CHP emri verdi PKK yaktı maksat Karadeniz karışsın, PKK nin yaktığı ortaya çıkınca hiç bir CHP liden ses çıkmaz daha önceki orman yangınlarında olduğu gibi yakan PKK ise ses çıkmaz
Kış günü Karadeniz'in yağmuru eksik olmaz ve nemli toprağı ormanları asla kurumaz. Nasıl bir madde döküpte yaktınız bu mevsimde oraları Allah'ta sizi yaksın inşallah. Güzel ülkemi peşkeş çeke çeke bitiremediler. Kim ki bu işin içindeyse ocağına ateş düşsün...
demek ki Katarlı dindaşlarımız,Karadeniz'de yeni yerler beğenmişler.Hayırlı olsun.
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