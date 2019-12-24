Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz'deki yangınlara ilişkin açıklama

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı, 69'a

ulaştı. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ: SABOTAJ BULGUSU YOK



Trabzon'a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'da dün başlayan 37 yangının 22'sinin söndürüldüğü açıklayan Karacabey, "7'si kontrol altında, 8 yangını ise şu anda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgar olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar. Karadeniz'in yapısında, burada yerleşim yerleri arazide dağınık vaziyette bulunuyor. Yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktalar. 3 ev akşam itibarıyla Arsin ilçesinin Güneyce Mahallesi'nde tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu an için o evlerde herhangi bir tehlike, tehdit söz konusu değil. Yangın o evlere yaklaşmadan kontrol edildi. Şu an için yerleşim yerleri açısından tehdit söz konusu değil" dedi.