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  4. Son dakika! Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

Son dakika! Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 21:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı Davası'nda bugün beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

Gezi Parkı eylemleri davasında kararGezi Parkı eylemleri davasında karar
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Anahtar Kelimeler:
Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişimi gözaltı

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
hahahah haklı çıkmak için utanmasalar nefws aldığı için adamı içeri alacaklar.
kardesim bu nasıl iş ya adamı öglen tahliye ettiniz akşam bir daha göz altı yapıyorsunız siz nasıl bir adalete sahipsiniz pardon yani?
yazmıştım çıktı. biraz geciktiler ama 2 saat kadar.
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