Son dakika! Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı Davası'nda bugün beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."