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Son Dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu! KPSS 2021/10 yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor

27.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberi: ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Aygün, "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Son Dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu! KPSS 2021/10 yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor

Son Dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Aygün, "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
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