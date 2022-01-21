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Son Dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

21.01.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL sınavı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Aygün, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Son Dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Mart 2022'de düzenlenecek 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandığını belirterek başvuruların 21-31 Ocak 2022 arasında yapılacağını aktardı.

Adaylara başarılar dileyen Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"YÖKDİL, 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

AA

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