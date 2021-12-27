Son Dakika: ÖSYM duyurdu! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı (SONUÇ SORGULAMA EKRANI)

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. ÖSYM haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

ÖSYM yaptığı açıklamada "16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği açıklanmıştı.



