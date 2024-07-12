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  4. Son dakika | Ötanazi detayı kesinleşti: Sahipsiz sokak köpekleri için yasa teklifi TBMM'de!

Son dakika | Ötanazi detayı kesinleşti: Sahipsiz sokak köpekleri için yasa teklifi TBMM'de!

12.07.2024 15:32
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Son dakika haberi: Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeyi içeren yasa teklifi çalışmaları tamamlandı. Teklif önümüzdeki hafta TBMM'de komisyona sunulacak. AK Parti'den teklifin detaylarıyla ilgili açıklama geldi. Buna göre bazı sahipsiz sokak köpekleri için ötanazi uygulanabilecek.

Son dakika | Ötanazi detayı kesinleşti: Sahipsiz sokak köpekleri için yasa teklifi TBMM'de!

Son dakika haberi: Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan, başta köpekler olmak üzere sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede yeni bir aşama kaydedildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre 17 maddelik yasa teklifinde köpeklerin sahiplendirilmesi teşvik edilecek. Bazı köpeklere ise ötanazi uygulanacak.

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17 MADDELİK YASA TEKLİFİ HAZIRLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler:

  • Her kesimin görüşleri, önerileri, şikayetleri, beklentileri alındı, bir rapor haline getirildi. Sayın cumhurbaşkanımıza da arz edildi. Bugün itibarıyla yasa teklifimiz olgunlaştı. 17 maddelik bu yasa teklifimiz önümüzdeki hafta komisyona gelecek.

  • 2,5 milyona yakın sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sahipsiz köpeğin sahiplendirildiği noktasında bir raporumuz var. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen, alınan tedbirlere rağmen bunların yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu yetersizlik durumu nelere sebebiyet verdi? Geçmiş yıllarda kuduz riskli temaslarla ilgili sağlık kuruluşlarına başvuru olağanüstü artmış durumda. Karantinalar da yapıldı.

  • Kanunumuzun temel amacı sadece hayvanları koruma değil, insanlarımızı, insan hayatını koruma, toplum sağlığını koruma, sokak ve çevre güvenliğini sağlama.

"SAHİPLENDİRME İÇİN ÇOK GÜÇLÜ TEŞVİK"

  • Bu tanımlamaların devamında da kanunumuzun belli maddelerinde bir uygulamayı değiştiriyoruz. Mevcut sahipsiz sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda nitelikli olarak yaşam alanları oluşturulması, burada bulundurulması, sahiplendirmenin güçlü şekilde teşviki, özellikle bu barınaklarda kısırlaştırma için ameliyathane kurulması, sahiplendirme noktasında bakanlığımızın çok güçlü destek vereceği bir programı hayata geçireceğiz.

  • Düzenleme, hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve güçlü bir şekilde sahiplendirilme anlayışı taşıyan bir özelliği taşıyor.

O KÖPEKLER İÇİN ÖTANAZİ UYGULANACAK

  • Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan, anatomik yapısı bozulmuş, ırksal özelliği itibarıyla sahiplendirilme imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz.

HAPİS CEZASI GELİYOR

  • Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz. 2028 yılına kadar belediyelere geçiş dönemi için bir imkan sağlıyoruz. Bu konuda çok iyi örnekler olduğu kadar, çok kötü örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok doğru bir örnektir.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

    Express
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Anahtar Kelimeler:
sokak köpekleri
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