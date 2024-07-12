Son dakika | Ötanazi detayı kesinleşti: Sahipsiz sokak köpekleri için yasa teklifi TBMM'de!

Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz. 2028 yılına kadar belediyelere geçiş dönemi için bir imkan sağlıyoruz. Bu konuda çok iyi örnekler olduğu kadar, çok kötü örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok doğru bir örnektir.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

