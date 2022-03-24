Son dakika! Otoparktaki dehşette yeni gelişme: Eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! "Fişek parasını ben veririm"

Son dakika haberi: Hukuk fakültesi öğrencisi Murat Bayırköylü, geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de bulunan bir AVM'nin otoparkında, eczacılık fakültesi öğrencisi olan eski sevgilisi Yağmur Sönmez'i tüfekle vurduktan sonra intihar etmişti. Bayırköylü olay yerinde, genç kız ise hastanede hayatını kaybederken, dehşete düşüren olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı...

DOLDURUŞA GELMİŞ

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından şoke eden detaylar ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre genç adamın cinayet ve intiharında, kendisine gelen bazı mesajların dolduruşuna geldiği belirlendi. Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.

İşte kan donduran cinayetin detayları...

ARKADAŞINDAN ŞOKE EDEN MESAJLAR

Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in genç adama, "Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi? Sen neden onu da öldürmüyorsun? Sen kendini öldürdükten sonra etrafta 'Benim için kendini öldürdü' diye hava atacak. Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster" tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

YAĞMUR'U TAKİP ETMİŞ

Murat Bayırköylü (21), Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) takip etti. Öte yandan Murat Bayırköylü'nün bir aydır Yağmur'u takip ettiği tespit edildi.

ÖNCE YAĞMUR'U VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Murat Bayırköylü, Yağmur Sönmez'in Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına girince peşinden kendi aracıyla otoparka girdi. Aracını park eden genç kız, içeri girmeye çalışırken tüfekle kapıya koşan Bayırköylü, genç kızın göğsüne nişan aldı ve tetiğe bastı. Ardından genç adam aracına gidip, bir el ateş edip, canına kıydı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AVM'deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, hastaneye vardığında hayatını kaybetti.

CEP TELEFONUNDA BULUNDU

Dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat Bayırköylü'nün dijital materyallerine el konuldu. Genç adamın cep telefonu ve bilgisayarından 21 yaşındaki Halil İbrahim isimli çocukluk arkadaşıyla mesajlaşmalarına rastlandı.

Halil İbrahim'in arkadaşını mesajlarla intihara sürüklediği hatta intihar etmeden hemen önce Yağmur'u da öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

ŞOKE EDEN MESAJLAR

Genç adamın telefon konuşmasında, "Sen daha önce de 17. kata çıkıp aşağıya inmedin mi? Sen neden onu da öldürmüyorsun? Sen kendini öldürdükten sonra etrafta 'Benim için kendini öldürdü' diye hava atacak. Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster." tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

Savcılık genç adamı ifadesi ardından serbest bıraktı.

