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Son dakika! Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar

24.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çekişmeli geçen boşanma sürecinde velayet davası görüldü. Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı.

Son dakika! Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar

Son dakika... Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in üç yaşındaki çocuğunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasında karar verildi. Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesi Fatıma Damarcan tanık olarak dinlenmişti.

Bu hafta ise Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı.

Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi. Feyza Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"NE KARAR VERİLDİ BİR FİKRİM YOK"

Basın mensuplarının soruları üzerine Özcan Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Ama hâlâ oğlumun velayeti ile ilgili daha okumadım açıkçası ya ben anlayamadım içeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca çok daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hâlâ bir fikrim yok. Ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı. Bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimizde olacak onu biliyorum" dedi.

"ÇOCUĞUN VELAYETİ MÜVEKKİLİMDE"

Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise "Açtıkları dava red oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı" diye konuştu.

Feyza Aktan ise "Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum" dedi.


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