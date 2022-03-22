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Son dakika: Özel harekat polisi eğitim alanında patlama: 2 polis yaralı

22.03.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bingöl'de özel harekat polisi eğitim alanında mühimmat patladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre olayda 2 polis yaralandı. Bakan Soylu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 polisin ağır yaralandığını belirtti.

Bingöl'den gelen son dakika haberine göre Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada 2 polis ağır yaralandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." dedi.

(DHA)

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