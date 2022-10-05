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  4. Son dakika: Özel hastanedeki görüntüler şoke etmişti! Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'

Son dakika: Özel hastanedeki görüntüler şoke etmişti! Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'

05.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı kadın hastaya yönelik olarak hastane görevlilerince işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Son dakika... Hastanede yatan yaşlı bir kadına yapılan iğrenç hareketler Türkiye'nin gündemine oturdu. Özel bir hastanede çekilen görüntülerde yoğun bakımdaki yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları yer alıyor. Yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçıyor. Bir kadın ve bir erkek sağlık çalışanının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuluyor.

asa

SON DAKİKA: BAKAN KOCA DUYURDU! HASTANENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

İKİ SAĞLIK ÇALIŞANININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Öte yandan söz konusu görüntülerin kaydedildiği hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği bilgisi verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca hastane
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