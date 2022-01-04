Son Dakika: Özel okullar ne kadar zam yapacak? TÖZOK'dan yeni açıklama geldi

Son dakika haberi: TÖZOK tarafından daha önce yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklanmıştı. Özel okullar ne kadar zam yapacak sorusuyla ilgili olarak TÖZOK tarafından yeni bir açıklama geldi. İşte özel okul zammı ile ilgili detaylar...

AÇIKLAMA KALDIRILDI

TÖZOK tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir." denildi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Özel okul ücretleri ile ilgili olarak TÖZOK tarafından yapılan önceki açıklamada şu ifadeler kullanılmış:

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir.

Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."



