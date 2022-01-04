HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Son Dakika: Özel okullar ne kadar zam yapacak? TÖZOK'dan yeni açıklama geldi

Son Dakika: Özel okullar ne kadar zam yapacak? TÖZOK'dan yeni açıklama geldi

04.01.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, özel okullarda yapılacak zam oranıyla ilgili Türkiye Özel Okullar Derneği'nden (TÖZOK)'dan yeni bir açıklama geldi. TÖZOK yaptığı açıklamada "Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir." ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Özel okullar ne kadar zam yapacak? TÖZOK'dan yeni açıklama geldi

Son dakika haberi: TÖZOK tarafından daha önce yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklanmıştı. Özel okullar ne kadar zam yapacak sorusuyla ilgili olarak TÖZOK tarafından yeni bir açıklama geldi. İşte özel okul zammı ile ilgili detaylar...

AÇIKLAMA KALDIRILDI

TÖZOK tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir." denildi.

FIRYML8XoAEAjRR

ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Özel okul ücretleri ile ilgili olarak TÖZOK tarafından yapılan önceki açıklamada şu ifadeler kullanılmış:

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir.

Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."

2022 özel okul ücretleri ne kadar olacak? Yapılacak zam oranıyla ilgili TÖZOK'dan açıklama: Yüzde 62...2022 özel okul ücretleri ne kadar olacak? Yapılacak zam oranıyla ilgili TÖZOK'dan açıklama: Yüzde 62...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İBB tepkisi: Niye bağırıyorsun?

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İBB tepkisi: Niye bağırıyorsun?

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.