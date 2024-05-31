Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! Emekli formülünü açıkladı: "Zam yapmayı o da isterdi"

Erdoğan 'Emeklilere zam yapmam için 680 milyar para lazım' dedi. Geçen sene Erdoğan'ın büyük şirketlerden affettiği vergi 660 milyar. Ben olsam emekliye verirdim. Erdoğan emekliye zam yapmak isterdi ama seçim ekonomisiyle ülke krizde olduğu için yapamadı.