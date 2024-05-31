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Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! Emekli formülünü açıkladı: "Zam yapmayı o da isterdi"

31.05.2024 09:56
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Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklileri hala isyan ettiren maaşlarla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde ülke krizde olduğu için emeklilere zam yapamadığını savunan Özel, "Erdoğan 'Emeklilere zam yapmam için 680 milyar para lazım' dedi. Geçen sene Erdoğan'ın büyük şirketlerden affettiği vergi 660 milyar. Ben olsam emekliye verirdim" dedi.

Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! Emekli formülünü açıkladı: "Zam yapmayı o da isterdi"

Son dakika haberi: Seçim döneminde çokça konuşulan ve emeklilerin hala yeni bir düzenleme beklediği maaşlarıyla ilgili CHP liderinin sözleri dikkat çekti. Emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Özel, partisinin emekli formülünü açıkladı. Özel ayrıca "En büyük vaadimiz Avrupa Birliği'dir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN EMEKLİ FORMÜLÜ

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel'in öne çıkan mesajları şöyle:

  • Emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz.

  • Erdoğan 'Emeklilere zam yapmam için 680 milyar para lazım' dedi. Geçen sene Erdoğan'ın büyük şirketlerden affettiği vergi 660 milyar. Ben olsam emekliye verirdim. Erdoğan emekliye zam yapmak isterdi ama seçim ekonomisiyle ülke krizde olduğu için yapamadı.

  • CHP iktidarında baştan aşağıya adaletli vergi sistemi olacak, vergide reform olacak. Dolaylı vergi olacak iş değil, kesinlikle değişecek. Türkiye'de sorun, para kazanmayandan vergi alınması.

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AB'YE TAM ÜYELİK VURGUSU

  • En büyük vaadimiz Avrupa Birliği'dir. Biz geldiğimizde Türkiye, AB yolculuğuna hızla devam edecek.

GEZİ PARKI

  • "Cumhurbaşkanı Türkiye'ye dönmesin" dense bu darbe olur ama Gezicilerin talepleri ağaçların kesilmemesi, Topçu Kışlası'nın yıkılmaması, AKM'nin yıkılmaması...

  • İçeride tutulanlara yönelik büyük hak ihlali var. Hukuka uyulmasını bekliyorum. Osman Kavala için AİHM ve AYM kararları var. Can Atalay için AYM'nin çok net kararı var. Gezi'yle ilgili tek beklentim kanuna ve hukuka uyulması. O gün iddiaları ortaya atanların FETÖ'cü çıktığı ve onun bir kumpas olduğu, bu kişiler hakkında somut deliller olmadığı gözüyle bakılırsa...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Özgür Özel CHP
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