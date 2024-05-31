Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! Emekli formülünü açıkladı: "Zam yapmayı o da isterdi"

Son dakika haberi: Seçim döneminde çokça konuşulan ve emeklilerin hala yeni bir düzenleme beklediği maaşlarıyla ilgili CHP liderinin sözleri dikkat çekti. Emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Özel, partisinin emekli formülünü açıkladı. Özel ayrıca "En büyük vaadimiz Avrupa Birliği'dir" dedi.
Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel'in öne çıkan mesajları şöyle:
Emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz.
Erdoğan 'Emeklilere zam yapmam için 680 milyar para lazım' dedi. Geçen sene Erdoğan'ın büyük şirketlerden affettiği vergi 660 milyar. Ben olsam emekliye verirdim. Erdoğan emekliye zam yapmak isterdi ama seçim ekonomisiyle ülke krizde olduğu için yapamadı.
"Cumhurbaşkanı Türkiye'ye dönmesin" dense bu darbe olur ama Gezicilerin talepleri ağaçların kesilmemesi, Topçu Kışlası'nın yıkılmaması, AKM'nin yıkılmaması...