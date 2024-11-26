Son dakika | Yeni kreş çıkışı! Özgür Özel: "Dışarıda 20 bin lira, belediyeninki bin 200 lira; sayılarını hızla artıracağız"

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanması gündemdeki yerini korurken Özgür Özel "28 gündür Özer'le görüşme evrakına cevap vermiyorlar. Adalet Bakanı haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor" diyerek isyan etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü 'Halk TV' çıkışına ve 'rejim' sorusuna yanıt veren Özel "Bugünden itibaren başta Halk TV olmak üzere, herhangi bir basın organının, bir gazetecinin saçının kılına zarar gelirse milletimiz bilsin ki Devlet beyin talimatıyla MHP yapmıştır" diyerek sert konuştu.
Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
Kayyum ne DEM'in işidir, ne CHP'nin. Bugün bize yarın bir başkasına. Bu mesele bir terör meselesi değil, demokrasi meselesidir.
Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı, o açıklamanın arkasında olduğunu defalarca söyledi. Ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Biz diyoruz ki şehit gelmeyecekse, toplumsal mütabakata olacaksa Meclis'te görüşelim. Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şey yapmayacağız. Yankıoğlu, geçen hafta 34 şehit ve gazi ailesine gitti. Polis ve askerlerin derneğine gittim. Meclis'te şeffaf, hesap verilebilir, şehit aileleri de olursa, CHP'de işin içinde olursa destek veririz. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin, onların evet demeyeceği hiçbir şey demeyeceğiz. Buradan 22 yıl sonra seçim kaybeden iktidar çok iyi bildiği bir şey başladı.
Artık bir rezaleti ifşa etmenin zamanı geldi. Ahmet Özer tutuklandığı gün Adalet Bakanlığı’na yazı yazdık. Normalde milletvekilleri istediği zaman tutuklu biriyle görüşür, terör suçundan tutukluysa bakanlık izni gerekir. Adalet Bakanı’nı bizzat aradım. ‘Bu hafta sonunu geçelim, pazartesiyi görelim’ dedi. Bir aydır o pazartesi gelmedi. Haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor. 28 gündür Özer'le görüşme evrakına cevap vermiyorlar.
Sen bizi Ahmet Özer’le görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksiniz öyle mi? Senin de sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. Hadsizliğin, hukuksuzluğun en tepe noktasındasınız.
Bahçeli bugünkü grup toplantısında "Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek not alıyoruz. Zamanı geldiğinde bunların burunlarından fitil fitil getireceğz. Kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının özrü tenhada kabul edilmeyecek" diye konuşmuştu.
Bahçeli ayrıca Özgür Özel'e hitaben "Üstelik utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan, şuur kepeklerini indirmiş halde rejimi değiştirmekten bahsetmiştir. Özgür Bey, rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın?" demişti.