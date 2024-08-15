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  4. Son dakika | Özgür Özel'in ayağı kırıldı! Mahmud Abbas'ın konuştuğu TBMM oturumunda yer almamıştı: "Aslında bunları kendi söyleyecekti"

Son dakika | Özgür Özel'in ayağı kırıldı! Mahmud Abbas'ın konuştuğu TBMM oturumunda yer almamıştı: "Aslında bunları kendi söyleyecekti"

15.08.2024 16:49
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Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel'in ayağı kırıldı. TBMM'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuştuğu oturumun ardından haberi duyuran CHP'li Ali Mahir Başarır, "Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.

Son dakika | Özgür Özel'in ayağı kırıldı! Mahmud Abbas'ın konuştuğu TBMM oturumunda yer almamıştı: "Aslında bunları kendi söyleyecekti"

Son dakika haberi: Ayağı kırılan Özgür Özel, TBMM'deki oturuma katılamadı. Özel'in sağlık durumuyla ilgili son durumu CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır paylaştı.

"DOKTORLARIN GÖZETİMİNDE ORTOPEDİK BİR YARDIMLA YÜRÜYEBİLECEK"

Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulunan Başarır "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" diye konuştu.

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TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı düzenlendi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

"BUNLARI ASLINDA KENDİSİ SÖYLEYECEKTİ"

Özel'in Mecliste olmayı çok istediğini ifade eden Başarır, şunları ekledi:

"Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz: Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabah konuyu söyleyecektik ama toplantı önemli olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru buldum."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel mahmud abbas tbmm
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