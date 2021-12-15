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  4. Son dakika: Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşarını eşi getirdi

Son dakika: Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşarını eşi getirdi

15.12.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sedye üzerinde hastasına cinsel saldırıda bulunan doktorun akıbeti belli oldu! 23 yaşındaki kadın kıl dönmesi şikayetiyle randevu aldı. 46 yaşındaki T.H'nin görev yaptığı hastaneye giden talihsiz kadın doktorun 'Biraz masaj yapayım seni rahatlatayım' teklifiyle karşı karşıya kaldı. Doktorun aynı hastanede çalışan eşinin getirdiği iç çamaşırı örneğinde genç kadına ait doku örneklerine rastlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşarını eşi getirdi

Son dakika: 46 yaşındaki doktorun pansuman yapmak için sedyeye çıkardığı genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. 23 yaşındaki kadın doktorun elleriyle kalçalarına, bacaklarına, sırtına ve göğüslerine dokunduğunu cinsel organıyla kendisine sürtünme yapmaya başladığını belirtti. Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan doktorun ifadesi de ortaya çıktı.

Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, iddiaya konu olay geçen 18 Ağustos’ta yaşandı. H.T. (23), kıl dönmesi şikâyeti ile genel cerrahi polikliniğinden randevu aldı. Genç kadın, 17 Ağustos günü Doktor T.H.’nin (46) görev yaptığı birime gitti. Dr. T.H., genç kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Hürriyet'in haberine göre bir gün sonra H.T. bu kez, Pansuman için hastaneye gitti. Sedyeye yüzükoyun uzanan H.T. yarasının acıdığını söyledi. H.T.’nin iddiasına göre, Dr. T.H., “Ben sana masaj yapayım. Seni rahatlatayım” dedi. H.T. emniyet ve savcılık ifadesinde “Elleriyle kalçama, bacaklarıma, sırtıma, göğüslerime ve özel bölgeme temas etti. Yüzüstü yattığım için tam olarak göremedim. Fakat doktor pantolonsuz şekilde cinsel organıyla temasta bulundu, sürtünme yapmaya başladı. Bunun üzerine ben ani tepkiyle kalktım” dedi.

SON DAKİKA: CİNSEL SALDIRI SONRASI 'ARAMIZDA KALSIN' DEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan evli ve iki çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını söyledi. Dr. T.H. ifadesinde, H.T.’ye yönelik muayene işlemi sırasında kapısının kilitli olmadığını, dolayısı ile cinsel saldırıda bulunmasının imkânsız olduğunu söyledi.

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Genç kadının sedyede uzandığı esnada kendisinin de ayakta olduğunu söyleyen Dr. T.H. şunları kaydetti: “Hasta, müdahale esnasında sol eli ile bacağıma doğru müdahale yaptı. Ben geri çekildim. Ben duyduğum rahatsızlıktan ötürü, ‘Ameliyatı başka bir doktora yaptırabilirsin’ dedim. Şahsı muayene ettiğim sedyenin yüksekliği göbeğimin seviyesindedir. Cinsel organımla kendisine temas etmem fiziken mümkün değil. Kesinlikle bu şahıslara, ‘İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim. Olay aramızda kalsın’ demedim.”

H.T.’nin şikâyeti üzerine aynı gün soruşturma başlatıldı. Dr. T.H. gözaltında kaldı. Taraflardan kan örnekleri alındı. H.T. ile Dr. T.H.’nin iç çamaşırları ile pantolonları incelenmek üzere alındı. Doktorun iç çamaşırını polislere, aynı hastanede çalışan meslektaşı eşi teslim etti.

İÇ ÇAMAŞARINI DA DOKTORUN EŞİ TESLİM ETTİ

İddianamede, laboratuvar sonucuyla ilgili olarak, “Şüphelinin külotunun iç ön kısmı üzerinde alınan vücut sıvısı örneğinde, müşteki H.T. ve şüpheli T.H.’den alınan kan örneklerinden alınan genotiplerin karışık olarak bulunduğunun belirtildiği, bu hususun müştekinin Cinsel Saldırı iddialarını destekleyen doneler bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Yalandır kadın sarkıntılık etmiştir inanmadım bu habere
doku örneği nasıl çıkmış o halde iç çamaşırında.?
@emre_1930_fgjmc lan kanıtlanmış işte, neye inanmıyon!
yalan yalan inanmıyorum 50 yaşında doktor
Niye inanmıyorsun ki,80 yaşında çocuk yapan dedeler var.
@mehmet_sasi_1966 sen inanmıyosun diye yalan mı olacak!
yuh artık şeref yoksunu doktor birde uzman doktor olmuş ama içindeki sapığı da egosuyla birlikte büyütmüş pislik, meslekten men edilmeli bu gibi pislikler diplomaları iptal edilip en ağır şeklilde cezalandırılmalı

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