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  4. Son dakika: Papa ile kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olimpiyat açılışındaki ahlaksız gösteriler infiale yol açtı"

Son dakika: Papa ile kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olimpiyat açılışındaki ahlaksız gösteriler infiale yol açtı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.08.2024 15:04
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Son dakika: İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa ile görüştüğünü duyurdu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Papa'ya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki açılış töreninin infiale yol açtığını ifade ettiği öğrenildi.

Son dakika: Papa ile kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olimpiyat açılışındaki ahlaksız gösteriler infiale yol açtı"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa ile görüştü. Görüşmede Erdoğan, Papa'ya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki olayların infiale yol açtığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına dair bilgiler paylaşıldı.

İletişim Başkanlığının paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"GÖSTERİLER İNFİALE YOL AÇTI"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.

"İNSANLIK ONURUNU RENCİDE EDEN TUTUMLARA BİRLİKTE SES YÜKSELTİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da belirtti.

"İSRAİL SALDIRILARI SOYKIRIMA DÖNDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail’in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini ifade etti.

"İNSANLIK İTTİFAKI OLARAK HAREKETE GEÇİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa Fransuva’nın İsrail’e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti.

PAPA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmede Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti."

ERDOĞAN PAPA İLE GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde görüntülerle ilgili olarak daha önceden Papa ile görüşeceğini belirtmişti.

Kritik görüşme gerçekleşmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Papa erdoğan
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