Son dakika: Paris'te bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Paris'ten bir son dakika haberi geldi. Paris'te bıçaklı terör saldırısı yaşandı. Reuters haber ajansının 'son dakika' haberine göre, saldırgan etkisiz hale getirildi.
YOLDAN GEÇENLERİ HEDEF ALDI
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Fransız medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın yoldan geçen insanları hedef aldığını aktardı.
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