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Son dakika: Paris'te bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris bıçaklı saldırıya sahne oldu. Ajanslardan son dakika olarak geçen habere göre; Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kurbanın durumu ağır. Geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın sahil kenti Nice'te düzenlenen saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Paris'te bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Paris'ten bir son dakika haberi geldi. Paris'te bıçaklı terör saldırısı yaşandı. Reuters haber ajansının 'son dakika' haberine göre, saldırgan etkisiz hale getirildi.

YOLDAN GEÇENLERİ HEDEF ALDI

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Fransız medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın yoldan geçen insanları hedef aldığını aktardı.

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