SON DAKİKA | Paris'te silah sesleri! Reuters duyurdu, iki kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı...

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı. Reuters ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu...

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

'SOKAKTA KARGAŞA YAŞANDI'

Bir tanık, yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son bilgilere göre yaralılardan ikisinin öldüğü, 2 kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı.

