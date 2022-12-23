SON DAKİKA | Paris'te silah sesleri! Reuters duyurdu, iki kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı...

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı. Reuters ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu...
Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.
Bir tanık, yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.
Gelen son bilgilere göre yaralılardan ikisinin öldüğü, 2 kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı.