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  4. SON DAKİKA | Paris'te silah sesleri! Reuters duyurdu, iki kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı...

SON DAKİKA | Paris'te silah sesleri! Reuters duyurdu, iki kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı...

23.12.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis tarafından yakalandı. Polis halkın bölgeden uzak durması yönünde çağrıda bulundu. Gelen son bilgilere göre yaralılardan 2 kişi öldü 2 kişinin durumu ise ağır!

SON DAKİKA | Paris'te silah sesleri! Reuters duyurdu, iki kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı...

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı. Reuters ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu...

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POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

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'SOKAKTA KARGAŞA YAŞANDI'

Bir tanık, yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son bilgilere göre yaralılardan ikisinin öldüğü, 2 kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı.

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