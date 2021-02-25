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Son Dakika: Paşinyan, destekçileriyle Erivan sokaklarında!

25.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Paşinyan, destekçileriyle Erivan sokaklarında!

Son dakika haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da destekçileriyle birlikte yürüyerek, kendisine yönelik istifa çağrısında bulunan ordu yetkililerini eleştirdi.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından, başkent Erivan’da hükümet binası yakınlarında toplanan destekçileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, orduya yönelik eleştirilerde bulunan Paşinyan, "Ordu, halka ve başbakana bağlıdır. Ermenistan’da zor bir durum var ancak çatışmaların yaşanmaması konusunda hemfikir olmalıyız." dedi.

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"MEVCUT DURUM KONTROL ALTINDA"

Ermenistan’daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu savunan Paşinyan, "Ermenistan’ın içerisinde düşmanlar yok. Mevcut durum kontrol altında ve ordu tarafından yapılan açıklamaların duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Görevden aldığı ordu yetkililerinin, kendisi için hala "kardeş" olduğunu savunan Paşinyan, "Ben ve ailemin de Ermenistan’ı terk etmek gibi bir planı bulunmuyor." dedi.

Zaman zaman elinde bulunan megafonla destekçilerine seslenerek teşekkür eden Paşinyan ve destekçilerinin yürüyüşü devam ediyor.

SOKAKLARA ÇAĞIRMIŞTI!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, orduya karşı taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Halkın sivil gücünün korunmasının şu anda en önemli konu olduğunu vurgulayan Paşinyan, yaşananları "askeri darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Hepinizi Cumhuriyet Meydanı'na ne yapacağımız hakkında konuşmaya, bir dizi acil meseleyi ele almaya davet ediyorum." dedi.

Paşinyan, "Her şeyden önce, barışçıl bir sivil meclisin katılımcısı olarak Cumhuriyet Meydanı'nda sükunet çağrısı yapmak istiyorum, kesin ve sert bir eylemde bulunmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Askerleri Ermenistan Cumhuriyeti'nde savunma görevlerini yerine getirmeye devam etmeye çağırmak istediğini belirten Paşinyan, her şeyin kontrol altında olmasını istediğini kaydetti.

"TÜM ASKERLERDEN BAHSETMİYORUZ"

Paşinyan, Silahlı Kuvvetlerin ve ordunun siyasete girmesinin ve siyasi değerlendirmelerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Tüm askerlerimizden bahsetmiyoruz, çoğu sadece üstlerinin emirlerini yerine getirdi." dedi.

Olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Paşinyan, "Tüm soruları kendim cevaplamaya çalıştım. Maalesef, bazı yüksek rütbeli askeri yetkililerimize soru sormaktan kaçınamayacağımız bir aşamaya geldik. Ancak bazı değerli generallerimiz, bizlerin, halkın, sivil otoritelerin, hükümetin birkaç olay hakkında soru sormasından hoşlanmıyor." dedi.

Bu durumun aşılacağına dair umutlu olduğunu ifade eden Paşinyan, yakında Silahlı Kuvvetler Başkan Yardımcılarının atanacağını söyledi.

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