Son dakika| Pegasus, Beyrut seferlerini iptal etti!

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

UZUN ZAMANDIR SADECE GÜNDÜZ UÇUŞLARI GERÇEKLEŞİYORDU!

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus, yarın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

ÜRDÜN DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır