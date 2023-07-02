Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Son operasyonla ilgili ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.”

