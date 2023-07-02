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  4. Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02.07.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı düzenledi. Operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Son operasyonla ilgili ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.”

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Anahtar Kelimeler:
Hava harekatı

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