HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Uzman çavuş Mümin Çarkcı şehit oldu

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Uzman çavuş Mümin Çarkcı şehit oldu

01.05.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP, infilak etti. Patlamada Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın şehit olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanı Akar, taziye mesajı paylaştı.

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Uzman çavuş Mümin Çarkcı şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan, (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın şehit olduğu açıklandı.

ACI HABERİ MSB DUYURDU

MSB'den yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Çarkcı için taziye mesajı yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit olduBakanlık acı haberi duyurdu! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Çarkcı için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sendikalar Taksim'e çıktı!Sendikalar Taksim'e çıktı!
"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu
Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!
Anahtar Kelimeler:
şehit Asker son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.