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Son dakika: Pentagon'dan Boğazlar açıklaması! 'Türkiye karar verir'

28.02.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin Pentagon Sözcüsü John Kirby'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne değinen Kirby, "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verir." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Pentagon'dan Boğazlar açıklaması! 'Türkiye karar verir'

Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamada Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne atıfta bulundu. Sözcü Kirby, Montrö'nun ne şekilde uygulanacağına Türkiye'nin karar vereceğini söyledi.

"MONTRÖ'NUN NASIL UYGULANACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERİR"

Kirby'nin açıklamaları şu şekilde:

"Polonyalı yetkililerle iletişim halindeyiz. Polanya'dan bir talep gelirse üzerimize düşenleri yaparız. Montrö sözleşmesinin nasıl uygulanacağına Türkiye karar verir. Ancak deniz alanında şunu biliyoruz. Karadeniz'de Rusya'nın çıkarma gemileri var. Bunları da kullandıklarını biliyoruz. Şu anda spesifik olarak şu oldu bu oldu diyemem. Ancak bildiğimiz bir şey var hala savaş unsurları var Karadeniz'de.

"DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürüyoruz. Eminiz ki yardımlar gitmesi gereken yerlere gidiyor. Baltık'taki hava koruma görevi uzun süredir yaptığımız bir şey. Bahsettiğim gibi bazıları da donanmadan gelen uçaklar. Bu görevler devam ediyor. Burada gerilimi düşürmekle alakalı.

Spesifik olarak NATO hava sahasını nasıl koruduğumuzu söylemek istemiyorum. Zaten gördünüz bazı hava unsurlarımızı. Partnerlerimizle yakın olarak çalışıyoruz ve bu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz."

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