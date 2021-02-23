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  4. Son Dakika: Pentagon'dan S-400 açıklaması

Son Dakika: Pentagon'dan S-400 açıklaması

23.02.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon Sözcüsü John Kirby , Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkartıldığını hatırlattı ve bu durumun hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby bugün düzenlediği basın brifinginde soruları yanıtladı. Kirby, “Türkiye’nin son 10 yılda ABD’den Patriot savunma sistemi satın almak için çok sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusya’ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400’ü seçtiler” ifadesini kullandı.

Kirby, “Tekrar etmek gerekirse, Türkiye’yi S-400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz” dedi.

Öte yandan Kirby, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkartıldığını hatırlarak durumun hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.

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