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Son Dakika: 'Perseverance' Mars'a iniyor

18.02.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: 'Perseverance' Mars'a iniyor

NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyine iniş yapıyor.

Uzayda yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından NASA'nın Persevarance aracı Mars'a iniyor. NASA'nın, Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen’e ulaşmak üzere.

Perseverance'ın da söz konusu bölgeye iniş yaptıktan sonra, bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor.

nasa

Uzay aracının göndereceği verileri değerlendirecek olan kurumlar arasında, Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) de yer alıyor.

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