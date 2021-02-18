Son Dakika: 'Perseverance' Mars'a iniyor

Uzayda yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından NASA'nın Persevarance aracı Mars'a iniyor. NASA'nın, Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen’e ulaşmak üzere.

Perseverance'ın da söz konusu bölgeye iniş yaptıktan sonra, bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor.

Uzay aracının göndereceği verileri değerlendirecek olan kurumlar arasında, Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) de yer alıyor.

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