Son dakika: Peş peşe açıklamalar geldi! Bu kez de İtalya Başbakanı Draghi istifa kararı aldı

Son dakika haberi... İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa kararı aldığını duyurmuştu.

ESTONYA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Kallas, Estonya Anayasası’na göre mevcut hükümet istifa etmeden yeni bir hükümet kurulamadığını belirterek, yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini duyurdu.

Kallas ayrıca açıklamasında, “Parlamentoya yarın olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundum. Yeni koalisyon hükümeti için yetki isteyeceğim" dedi.

Öte yandan, ülkede Mart ayında genel seçim yapılması planlanıyor.

