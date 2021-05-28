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  4. Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

28.05.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 56 adreste 46 kişiye operasyon düzenlendi. Öte yandan Ankara'da örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sabah 05.00'da FETÖ'nün aktif öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde 56 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Polis Akademisi'nde öğrenim görürken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklarının devam ettiği tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon anları kameraya yansıdı.

22 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA

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fetö Gözaltı Ankara İstanbul

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