Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

9 İLDE OPERASYON

Asker şahıslardan sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarından arandığı tespit edilen ve TSK içinde deşifre olmamış 16 kişiye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde büyük bölge talebe mesulü, bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan ve Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA-DHA

