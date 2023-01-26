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  4. SON DAKİKA | Peş peşe hamlelerden sonra Kremlin'den sert açıklama! 'Bu çatışmaya doğrudan müdahil olma'

SON DAKİKA | Peş peşe hamlelerden sonra Kremlin'den sert açıklama! 'Bu çatışmaya doğrudan müdahil olma'

26.01.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avrupa ülkeleriyle ABD'den gelen Ukrayna'ya yönelik tank desteğine ilişkin peş peşe hamlelerin ardından Kremlin'den sert bir açıklama geldi. Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Dün pek çok ülke Ukrayna'ya tank göndereceğini açıklamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Peş peşe hamlelerden sonra Kremlin'den sert açıklama! 'Bu çatışmaya doğrudan müdahil olma'

Son dakika haberi: Kremlin'den yapılan dikkat çeken açıklamada "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Almanya ve ABD’nin ardından Norveç’inde Ukrayna’ya Leopard 2 muharebe tankları göndereceğini duyurmuştu.

ABD'den Ukrayna'ya tank desteği! ABD'den Ukrayna'ya tank desteği!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini duyurarak, “Bu, Rusya için bir saldırı tehdidi değil. Rus birlikleri Rusya’ya ait oldukları yere dönerse, bu savaş bugün bitecek. Rusya’ya yönelik herhangi bir saldırı tehdidimiz yok. Hepimizin istediği bu savaşın bitmesi” demişti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları sağlayacaklarını söylemişti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya Leopard tankı göndermeye hazır olduklarını ifade etmişti. (İHA/DHA/AA)

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