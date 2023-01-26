SON DAKİKA | Peş peşe hamlelerden sonra Kremlin'den sert açıklama! 'Bu çatışmaya doğrudan müdahil olma'

Son dakika haberi: Kremlin'den yapılan dikkat çeken açıklamada "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Almanya ve ABD’nin ardından Norveç’inde Ukrayna’ya Leopard 2 muharebe tankları göndereceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini duyurarak, “Bu, Rusya için bir saldırı tehdidi değil. Rus birlikleri Rusya’ya ait oldukları yere dönerse, bu savaş bugün bitecek. Rusya’ya yönelik herhangi bir saldırı tehdidimiz yok. Hepimizin istediği bu savaşın bitmesi” demişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları sağlayacaklarını söylemişti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya Leopard tankı göndermeye hazır olduklarını ifade etmişti. (İHA/DHA/AA)