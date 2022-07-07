Son dakika: Peş peşe işlenen cinayetlerin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'olağanüstü toplantı' çağrısı!

Son dakika haberi: Doktor Ekrem Karakaya ve avukat Servet Bakırtaş'ın cinayete kurban gitmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yurt genelinde doktorlar iş bıraktı, barolardan cinayeti kınayan açıklamalar geldi. Pek çok ilde eylemler sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

BAKAN KOCA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu dün Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin bir haberi Twitter'dan paylaşıp şu notu düşmüştü:

"Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayan Bakan Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

"MESELEYİ DERHAL HALLEDELİM"

Kılıçdaroğlu bugün “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim." dedi. Olağanüstü toplantı çağrısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kılıçdaroğlu Twitter'daki gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"



