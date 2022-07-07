HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Peş peşe işlenen cinayetlerin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'olağanüstü toplantı' çağrısı!

Son dakika: Peş peşe işlenen cinayetlerin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'olağanüstü toplantı' çağrısı!

07.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye dün aynı sıralarda gelen iki cinayet haberiyle sarsıldı. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş, Konya Şehir Hastanesi'nde ise doktor Ekrem Karakaya canice katledildi. Dün sosyal medyadan Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla tartışma yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün cinayetler üzerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Son dakika: Peş peşe işlenen cinayetlerin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'olağanüstü toplantı' çağrısı!

Son dakika haberi: Doktor Ekrem Karakaya ve avukat Servet Bakırtaş'ın cinayete kurban gitmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yurt genelinde doktorlar iş bıraktı, barolardan cinayeti kınayan açıklamalar geldi. Pek çok ilde eylemler sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

BAKAN KOCA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu dün Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin bir haberi Twitter'dan paylaşıp şu notu düşmüştü:

"Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayan Bakan Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

"MESELEYİ DERHAL HALLEDELİM"

Kılıçdaroğlu bugün “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim." dedi. Olağanüstü toplantı çağrısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kılıçdaroğlu Twitter'daki gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"

Görev başında katledilen doktor Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettinizGörev başında katledilen doktor Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz
Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası harekete geçtiler! Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosuDoktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası harekete geçtiler! Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu
Avukat Servet Bakırtaş ve dava açan Öznur Tufan'ı öldürmüştü! Katilden kan donduran ifadeler: Özellikle bugünü seçtimAvukat Servet Bakırtaş ve dava açan Öznur Tufan'ı öldürmüştü! Katilden kan donduran ifadeler: Özellikle bugünü seçtim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişlerinden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusuİçişlerinden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kemal Kılıçdaroğlu tbmm

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

İlginizi Çekebilir

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.