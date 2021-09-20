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  4. Son Dakika: Pfizer-BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklarla ilgili umut veren aşı açıklaması

Son Dakika: Pfizer-BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklarla ilgili umut veren aşı açıklaması

20.09.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, Covid-19 aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu.

Son Dakika: Pfizer-BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklarla ilgili umut veren aşı açıklaması

Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, Faz II ve III klinik denemelerinde, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

"ACİLEN SUNMAYI PLANLIYORUZ"

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Covid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı" derken, "Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
saçmalamayın!!!
Kimde denediniz ki bu sonuca vardınız. Kim size çocuklarını deney faresi gibi verdi de test ettiniz?
Bunun adı cinayet olur.

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