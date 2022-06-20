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  4. Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar! Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu, acılı aile isyan etti

Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar! Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu, acılı aile isyan etti

20.06.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu. Türkiye'yi dehşete düşüren cinayette müebbetle yargılanan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Avcı, haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise beraat etti. Acılı aile söz konusu karara tepki gösterdi.

Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar! Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu, acılı aile isyan etti

Son dakika: Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında 13. duruşmada karar verildi. Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapıldı.

SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİNE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

13'üncü duruşmada 6 sanık son sözlerini söyledi. Müebbetle yargılanan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Acılı aile söz konusu karara tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adalet yerini buldu desek bile giden geri gelecekmi

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