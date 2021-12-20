SON DAKİKA: Pınar Gültekin davasında yeni perde! ABD'den gelen o raporla birlikte...

Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasından son dakika detayları geliyor. Bugün Pınar Gültekin davasının 8. duruşması görülüyor. Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası ve boşandığı eski eşinin de suç işlediğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. ABD'den gelen yanıt dikkat çekti.

VARİLDE YAKTIĞINI İTİRAF ETTTİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da ortadan kaybolmuştu. Ailesinin başvuru üzerine Emniyet harekete geçerken, soruşturma kapsamında 5 gün sonra Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alınmıştı. Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

TELOFON SİNYALİNDEN BAĞ EVİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mertcan Avcı, 15 Şubat'taki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Türkiye'nin kanını donduran Pınar Gültekin cinayetinde son dakika bilgileri gelmeye davam ederken, gözler bugünkü duruşmaya çevrildi. Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 8'inci duruşması görülürken, ortaya çıkan yeni detay dikkat çekti.

SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA KRİTİK DETAY! ABD'DEN GELEN RAPOR...

Duruşmada, Pınar'ın telefon kayıtları için ABD'ye yazılan ikinci müzekkereye cevap geldiği belirtildi. Sabah Gazetesinin haberine göre; ABD'den Pınar'ın telefon kayıtları için gelen dokümanlarda sanık Avcı'yla ilgili hiçbir verinin olmadığı görüldü.

GÜLTEKİN'İN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

GÜLTEKİN CİNAYETİNDE 8. DURUŞMA

27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Pınar Gültekin cinayeti davasında 7'nci duruşma, kasım ayında yapılmıştı. Cemal Metin Avcı, bugün ise 8'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklar da katıldı.



