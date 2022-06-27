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SON DAKİKA | Cemal Metin Avcı kararı çok tartışılmıştı! Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

27.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Gültekin davasında son dakika kararı! Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen ve varilin içinde yakılan Pınar Gültekin henüz üniversite öğrencisiydi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına haksız tahrik indiriminin uygulanması eleştirilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yeni kararı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin davasında yeni bir gelişme yaşandı! Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanmıştı. Kamuoyunda çok tartışılan bu karar istinaf mahkemesine gitti. Ayrıca katilin kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararı da istinafa gitti.

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SON DAKİKA: ÇOK TARTIŞILAN KARAR İSTİNAFA TAŞINDI!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.

PINAR GÜLTEKİN2


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Gültekin
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