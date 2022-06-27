SON DAKİKA | Cemal Metin Avcı kararı çok tartışılmıştı! Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin davasında yeni bir gelişme yaşandı! Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanmıştı. Kamuoyunda çok tartışılan bu karar istinaf mahkemesine gitti. Ayrıca katilin kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararı da istinafa gitti.

SON DAKİKA: ÇOK TARTIŞILAN KARAR İSTİNAFA TAŞINDI!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.



