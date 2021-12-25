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Son Dakika: Pitbull saldırısına uğramıştı, ailesi yaşadıklarını anlattı! İşte Asiye Ateş'in son durumu

25.12.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, tek çocuklarının bu durumda olmasının acısını yaşadıklarını söyledi. Baba, "Bunu yapan patronlarımın köpeği" dedi. Hüseyin Ateş, Asiye Ateş'in sağlığında son durum ile ilgili de bilgi verdi. Öte yandan Asiye Ateş Antalya'ya sevk edildi. Tedavisinin Antalya'da devam edeceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Hüseyin Ateş, AA muhabirine, çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Öte yandan son dakika gelişmesine göre Asiye Ateş'in Antalya'ya sevk edildiği ve tedavisinin Antalya'da devam edeceği öğrenildi.

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"BEN KÖTÜ, ANNESİ BENDEN DAHA KÖTÜ HALDE"

Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Ateş, "Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum." dedi.

"BUNU YAPAN PATRONLARIMIN KÖPEĞİ"

Olayın ilk anından itibaren devletin her türlü yardımı kendisine sunduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında."

"TEK ÇOCUĞUM O"

Uzun zaman evlat hasreti çektiğini ve zorlu bir sürecin, tedavinin sonrasında Asiye'nin dünyaya geldiğini anlatan Ateş, "Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok." diye konuştu.

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Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti.

ASİYE'NİN DAYISI: ENİŞTEM İŞİNDEN DE OLDU

Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpekleri ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar."

SON DAKİKA: ASİYE ATEŞ ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te tedavisinin sürdüğü özel hastaneden ambulansla Gaziantep Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Çocuğun sevki sırasında hastanede bulunan Adalet Bakanı Adulhamit Gül ile Vali Davut Gül, çocuğu uğurladı.

NE OLMUŞTU?

22 Aralık'ta Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti. (AA)

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