SON DAKİKA | Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olay sonrası ilk kez konuştu! Annesinin yanında doktora söyledikleri duygulandırdı

Son Dakika: Asiye Ateş, pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'ya sevk edilen ve Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisine devam edilen Asiye'nin yaşadığı korkunç olay sonrası ilk sözleri herkesi duygulandırdı. Minik Asiye kendisini sabah saatlerinde ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi. 4 yaşındaki Asiye'nin bu sözleri herkesi duygulandırdı. İşte pitbull saldırısıyla yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu ve son dakika gelişmeleri...

GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'Yİ KAHRETMİŞTİ

Gaziantep'te oyun oynadığı site bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralandı. Köpeklerin saldırı anı ortaya çıkarken, sosyal medya ayağa kalktı. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatılırken, köpek sahipleri gözaltına alındı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ateş, Gaziantep'teki Özel Deva Hastanesi'ne sevk edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Hayati tehlikesi süren kız çocuğunun rutin tedavileri ve sonrasında kafa kemikleri ve derisinde meydana gelen kayıpların estetik cerrahi operasyonu için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Asiye'nin tedavi gördüğü hastane yetkilileri ve ailesiyle görüşen Erdoğan'ın doktorları, ailesinin de isteğiyle Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan üstlenmesini istedi.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi'nde yer ayarlanması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Antalya'ya gönderilen minik Asiye, Antalya Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"KEMİK VE KAFA DERİSİNDE CİDDİ KAYIPLAR VAR"

Asiye'nin Antalya'ya gitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyen Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımız doktorları arayıp bilgi istedi. Hastamızın film ve tahlillerini gönderdik. Sonra ailenin isteğini sordular. Aile de kabul edince Antalya'ya nakli gündeme geldi. Pazartesi günü göndermeyi planlamıştık ama yer ayarlanınca acil gönderildi. Bizdeki normal tedaviler sürdürülecek. Kemik ve kafa derisinde ciddi kayıplar var, onlarla ilgili olarak estetik operasyonlar yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Öte yandan ailenin maddi durumunun yetersizliği nedeniyle devlet imkanlarıyla aileye 5 bin lira yol harçlığı verildiği ve tedavi sürecindeki barınma ve diğer ihtiyaçlarının da devlet tarafından karşılanacağı öğrenildi.

ASİYE ATEŞ'İN İLK SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Akdeniz Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, bu sabah erken saatlerde Asiye Ateş'i ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi. Minik Asiye'nin bu sözleri herkesi duygulandırdı.

Bbaba Hüseyin Ateş, kızının son durumuyla ilgili de bilgi verdi. Hüseyin Ateş, kızının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Öte yandan son dakika gelişmesine göre Asiye Ateş'in Antalya'ya sevk edildiği ve tedavisinin Antalya'da devam edeceği öğrenilirken, Asiye'nin bir kulağında ciddi hasar olduğu ve bir daha duyamayabileceği belirtildi.

ACILI BABA: BEN KÖTÜ, ANNESİ BENDEN DAHA KÖTÜ HALDE

Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Ateş, "Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum." dedi.

"BUNU YAPAN PATRONLARIMIN KÖPEĞİ"

Olayın ilk anından itibaren devletin her türlü yardımı kendisine sunduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında."

"TEK ÇOCUĞUM O"

Uzun zaman evlat hasreti çektiğini ve zorlu bir sürecin, tedavinin sonrasında Asiye'nin dünyaya geldiğini anlatan Ateş, "Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok." diye konuştu.

ASİYE'NİN DAYISI: ENİŞTEM İŞİNDEN DE OLDU

Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpekleri ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar."



