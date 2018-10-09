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Son dakika PKK/KCK operasyonu! 8 ilde çok sayıda kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 08:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı.

Son dakika PKK/KCK operasyonu! 8 ilde çok sayıda kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 ilde saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı bildirildi.

Operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 80, İstanbul'da 3, Van'da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de ise birer kişi olmak üzere 90 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildiği, operasyonların devam ettiği kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK KCK gözaltı operasyon

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