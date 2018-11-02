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Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde yurt içinde ve dışında 124 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Ayrıntılar geliyor...

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PKK terörist

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sallayın sallayın rakamları. Görüntü ve teyit edici deliller sunulmalı..
Geride kalan pkk ve yandaşlarıda pkk dan medet umanlarıda etkisiz hale getirilir inşaallah
besleyin kardeşim besleyin
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