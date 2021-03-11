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  4. Son Dakika: Polatlı'daki darbe girişimi davasında Yargıtay kararları belli oldu

Son Dakika: Polatlı'daki darbe girişimi davasında Yargıtay kararları belli oldu

11.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Polatlı'daki darbe girişimi davasında Yargıtay kararları belli oldu

Son dakika haberine göre Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 11 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ceza dairesi, çoğu uzman çavuş, er ve erbaş olan 160 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ise bozdu.

Ayrıntılar gelecek...


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Anahtar Kelimeler:
fetö Yargıtay

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