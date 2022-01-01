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Son Dakika: Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

01.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli’de polis telsizine giren şüpheli veya şüpheliler, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ilişkin propaganda yaptı. O sırada hemen araya giren İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

Son dakika haberine göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk dakikalarını sokakta görev başında geçirdi. Vatandaşların huzuru ve güvenliği amacıyla çalışmalarını ve denetimlerini sürdüren ekipler için polis telsizinden kutlama mesajı yayınlandı. Bu sırada telsiz kanalına giren şüpheli veya şüpheliler, FETÖ propagandası yaptı.

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"BU NAMUSSUZU BULUP..."

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilginç olayın ardından hemen araya girerek ekiplere seslendi. Tipioğlu, “Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi.

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"ŞEREF YOKSUNU"

Hemen ardından haber merkezindeki görevli memur ise “Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlem yapılacağını bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın” anonsunu yaptı.

Kocaeli polisi, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli
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