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  4. Son dakika: Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz hakkında yeni gelişme! Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika: Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz hakkında yeni gelişme! Cumhurbaşkanlığına gönderildi

16.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki izinsiz yürüyüş sırasında DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Son dakika: Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz hakkında yeni gelişme! Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.

Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek.

Bundan sonraki süreç, Meclisin takdirinde işleyecek.

(AA)

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