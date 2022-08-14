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  4. SON DAKİKA | Polislik sınavında kopya iddialarıyla ilgili EGM'den açıklama: Yapılan incelemeler sonucunda...

SON DAKİKA | Polislik sınavında kopya iddialarıyla ilgili EGM'den açıklama: Yapılan incelemeler sonucunda...

14.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda kopya iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada inceleme sonucu benzer olduğu iddia edilen soruların, sınavda sorulan sorularla aynı olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Polislik sınavında kopya iddialarıyla ilgili EGM'den açıklama: Yapılan incelemeler sonucunda...

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 'kopya' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda kopya iddialarının gündem olması sonrası yapılan inceleme sonucu benzer olduğu iddia edilen soruların sınavda sorulan sorularla aynı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

İşte EGM'den yapılan açıklama:

"PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı, sivilden Polis Memuru ya da Polis Amiri alımı sınavı değildir. Bir meslekte yükselme, yani Polis Memurluğundan Polis Amirliğine geçiş sınavıdır. Sınav, 3201 sayılı Kanunun 55. maddesi çerçevesinde çıkarılan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim - Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.

Sınav üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması ilgili yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan Yazılı Sınavdır. Söz konusu sınav, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarı ile yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır yapılmaktadır.

En son 26 Haziran 2022 tarihinde yapılan PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tespit edilmiştir. Anadolu Üniversitesi'nin 13 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konuları her yıl farklı şekilde ifade edilerek yapıldığı vurgulanarak, sınavda çıkan soruların hiçbiri iddia edilen deneme sınavındaki sorular ile aynı olmadığı ve dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu gösterilmiştir.

İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen Fiziki Yeterlilik Sınavıdır. Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan Sözlü Sınavdır.

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Üç aşamanın her birinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda toplamda en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır."

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polis sınav EGM Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika
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