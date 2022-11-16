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  4. SON DAKİKA | Polonya sınırına düşen füze dünyayı alarma geçirdi! Stoltenberg merak edilen soruya canlı yayında yanıt verdi

SON DAKİKA | Polonya sınırına düşen füze dünyayı alarma geçirdi! Stoltenberg merak edilen soruya canlı yayında yanıt verdi

16.11.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Polonya sınırındaki bir köye düşen füze paniğe yol açmıştı. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken dünya gözünü yaşanan bu gelişmeye çevirmişti. Son açıklamalara göre füzenin Ukrayna tarafından Rusya saldırılarına karşı fırlatıldığı ortaya çıktı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kanıtlar kasıt olmadığını gösteriyor" derken merak edilen 4.maddeyle ilgili soruya da yanıt verdi.

SON DAKİKA | Polonya sınırına düşen füze dünyayı alarma geçirdi! Stoltenberg merak edilen soruya canlı yayında yanıt verdi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Polanya sınırına bir füze düşmüştü. 2 kişinin ölümüne yol açan füzenin nereden fırlatıldığı merak konusu olmuş, ilk işaretler Rusya'yı göstermişti. Moskova, Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlendiğini belirterek füzenin kendilerine ait olmadığını ifade etmişti. Daha sonra gelen açıklamalarda füzenin Ukrayna'ya ait olduğu ve Rusya'nın füze saldırısına karşı fırlatıldığı ortaya çıkmıştı.

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Dünyayı alarma geçiren olayla ilgili olarak son açıklama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten geldi. "Kanıtlar kasıt olmadığını gösteriyor" diyen Stoltenberg "4. madde ile toplantı yapacaksak bu bulgulara ve elde edilecek somut sonuçlara göre olacak" diye konuştu.

İşte Stoltenberg'in açıklamasından satır başları:

"BU UKRAYNA'NIN HATASI DEĞİL"

"Kanıtlar kasıt olmadığını gösteriyor. Rusya'nın füzelerine karşı bu füzeler devreye girdi. Bu Ukrayna'nın hatası değil. Polonya'nın yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirdik. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Rusya'nın anlamsız bu savaşı bitirmelidir. Durumu çok yakından izlemeye devam edeceğiz. Tüm müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz.

"DENİZ, KARA VE HAVADA GÜÇLERİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Biz hem kara, hem deniz hem de havada güçlerimizi artırıyoruz. NATO müttefekilerinin Ukrayna ile olan sınırları takip ediyoruz. Bugünkü toplantıda önemli karar aldık. Doğu sınırında varlığımızı artırma kararının arkasındayız.

Dün akşamki olay meydana geldiğinde Rusya hava saldırısı düzenledi. Sivil altyapı ve hedeflere yönelik bir saldırıydı. NATO topraklarında da bu savaş nedeniyle bazı sonuçlar olduğunun da farkındayız. Ukrayna'ya daha çok hava desteği adımı olacak.

"HAZIRLIKLARIMIZI ARTIRACAĞIZ"

İttifak'ın doğu kısımlarında biz varlığımızı artırdık. Hali hazırda bu olayın kasıtlı bir olay olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Dolayısıyla devam eden savaşın sonuçları var ve NATO müttefiklerine burada bir tehlike var. Biz hazırlıklarımızı artıracağız. Haziran ayındaki toplantıda Doğu'da varlığımızı artıracağımızı söylemiştik. Hızlı bir şekilde birliklerimizi Doğu'ya sevk etmenin altyapısını oluşturuyoruz.

"SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ 7/24 AKTİF"

Bizim hava savunma sistemlerimiz 7/24 aktif. AWACS uçaklarımız da sürekli olarak dolaşmakta, kara ve donanma temelli sistemlerimiz var. İlk bulgular bu olay kuvvetle muhtemel Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinden kaynaklanıyor.

4. MADDE HAYATA GEÇİRİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Duda ile dün konuşmuştum. Bu soruşturmanın sonucunu beklemenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı. Rusya'nın da saldırı düzenleme hazırlığında olduğuna dair bir şey de yok. 4. madde ile toplantı yapacaksak bu bulgulara ve elde edilecek somut sonuçlara göre olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya Ukrayna füze

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