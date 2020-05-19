SON DAKİKA | Premier Lig'de koronavirüs test sonuçları açıklandı!

Premier League'de 748 kişiye yapılan Koronavirüs testinin sonuçları açıklandı; 3 ayrı takımdan toplam 6 kişinin testi pozitif çıktı.
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