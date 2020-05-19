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  4. SON DAKİKA | Premier Lig'de koronavirüs test sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA | Premier Lig'de koronavirüs test sonuçları açıklandı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Premier Lig'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testlerinin ardından 3 kulüpte 6 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

SON DAKİKA | Premier Lig'de koronavirüs test sonuçları açıklandı!

Premier League'de 748 kişiye yapılan Koronavirüs testinin sonuçları açıklandı; 3 ayrı takımdan toplam 6 kişinin testi pozitif çıktı.

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