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Son dakika: Prof. Dr. Alper Şener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirme

05.02.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi koronavirüse yakalandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken ‘Ben hafif atlatacaklarını öncelikli olarak düşünüyorum ve tahmin ediyorum’ dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili son dakika değerlendirmesi…

Son dakika: Prof. Dr. Alper Şener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener’den ilk yorum geldi. Prof. Dr. Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunurken ‘Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi bildiğimiz kadarıyla çok uzun süredir aşı ve takipleri yapılıyor. Ben bu süreci çok hafif atlatacaklarına inanıyorum’ ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili şu yorumda bulundu:

Omicron varyantı hangi yaş grubu olursa olsun hafif seyrettiğini zaten biliyoruz. 65 yaş üstü için ekstra akciğer tutulumu için ve yaygın hastalığı olanlar için risk faktörü oluyor. Yandaş hastalıkları olan birinde ileride daha ağır seyretme potansiyeli var ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi bildiğimiz kadarıyla çok uzun süredir aşı ve takipleri yapılıyor. Ben bu süreci çok hafif atlatacaklarına inanıyorum. Şimdiden de her ikisine de geçmiş olsun diyorum bütün milletimizin kalbi onlarla birlikte.

‘HAFİF ATLATACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM’

Ben hafif atlatacaklarını öncelikli olarak düşünüyorum ve tahmin ediyorum ama klinik tablo tabiki her zaman için yakın takibi gerektirecek bir süreç Kovid 19’un yaygınlaşma potansiyeli olan bir hastalık olduğunu hepimizi biliyoruz. En iyi şekilde tedavi ve takibinin yapılacağı ekiplerin yakınında olduğunu hepimiz eminiz.

‘İLK HAFTA NASIL BAŞLARSA ÖYLE DEVAM EDİYOR’

Çok büyük ihtimalle hafif geçireceğe benziyor. Çünkü Omicron varyantı nasıl başlarsa öyle gidiyor delta, delta plus’tan farklı olarak onlarda genelde hafif başlayıp ikinci haftadan sonra ağırlaşma görülüyordu ama omicron hastalarında takip içerisinde ilk hafta nasıl başlarsa öyle devam ediyor. Bu da tabiki aşılanmış olmak ve kandaki antikor oranının yüksek olup olmaması ile ilişkili. Hafif başlayıp ve hafif şekilde de seyrediyorsa da çok büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve eşinin kanında bu hastalığı rahat atlatmalarına sebep olacak kadar antikor vardır diye tahmin ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan
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