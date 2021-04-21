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Son Dakika: Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

21.04.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyayı şaşırtan çok sert tonda bir açıklama geldi.

Son Dakika: Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu Federal Meclis’in üyelerine hitaben her sene hazırladığı konuşmayı yaptı.

Rusya lideri Putin, başkent Moskova’daki Manej sergi salonunda Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşmasını yaptı. Her sene hazırlanan bu konuşma, Federal Meclis üyelerine hitaben yapılsa da aslında bir ulusa sesleniş konuşması niteliğini de taşıyor.

Putin "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar" dedi.

Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.

Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum."

Ukrayna ya da Belarus’ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus’u düşünüyordu. İstedikleri Rusya’yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya’ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

"AŞI OLUN!"

Putin, ülkesinde sonbahara dek koronavirüse karşı sürü bağışıklığı oluşmasını beklediklerini anımsattı ve vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları çağrısını yaptı:

“Herkes aşılanma imkanı olmalı, zira bu, sonbaharda ülkemizde sürü bağışıklığı oluşmasını sağlayacak. Karşı karşıya olduğumuz sorunun çözümü hem bize hem de sizlere, tüm vatandaşlarımıza bağlı. Bir defa daha tüm Rusya vatandaşlarına sesleniyorum: Aşı olun.”

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Rusya Vladimir Putin

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